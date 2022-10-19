В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
48 минут назад

Велопатруль ЦОДД закрыл сезон работы в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) закрыл очередной сезон работы в Москве. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Велопатруль ЦОДД закрыл сезон работы в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Велопатруль заканчивает сезон — наши сотрудники четыре месяца помогали оформлять ДТП, чинить мелкие поломки велосипедов и авто, освобождать от нарушителей велополосы и тротуары, — говорится в сообщении.

В этом сезоне на дороги Москвы ежедневно выходило три патрульных. Они отработали 292 смены и проезжали каждый день примерно по 50 километров. За четыре месяца специалисты сообщили о более чем шести тысячах сломанных знаках и светофорах, 57 раз помогли велосипедистам, выявили 370 случаев неправильной парковки и многое другое, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Центр организации дорожного движения запустил работу столичного велопатруля в начале июня. В их обязанности входила фиксация нарушений парковки на велополосах, контроль состояния дорожных знаков и так далее.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители