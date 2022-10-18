В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Остановку «Улица Александры Монаховой, 61» перенесут с 19 октября

Вечерняя Москваиещё 1

С 19 октября будет перенесена остановка «Улица Александры Монаховой, 61» для автобусов маршрутов №288, 313, 636, 895 и 967. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Остановку «Улица Александры Монаховой, 61» перенесут с 19 октября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— С 19 октября переносится остановка «Улица Александры Монаховой, 61» для маршрутов 288, 313, 636, 895 и 967, — говорится в сообщении.

Так, для маршрутов, проезжающих в сторону коммунарки, она переместится на 130 метров вперед. Для автобусов, следующих к метро «Бунинская аллея» — на 70 метров назад. Уточняется, что решение связано со строительством дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что специалисты оборудовали около 2,8 тысячи автобусов Москвы линейными маршрутными схемами. На подобных изображениях пассажиры могут ознакомиться с маршрутом, возможными пересадками на другой транспорт, а также вокзалами и аэропортами.

С 17 октября трамвай № 34 объединился с маршрутом № 11. Уточняется, что работа отдельного маршрута более не потребуется из-за закрытия поликлиники № 64.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители