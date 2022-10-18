В Москве появились «деревья-киборги»

На московские деревья стали устанавливать специальные датчики, предсказывающие их падение. Об этом со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что предсказывающие падения деревьев устройства установлены уже почти на 20 растений.
«Деревья во время аномальных явлений у нас падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и кафе. Чтобы этого избежать, надо усиливать контроль над зелеными насаждениями. Лаборатория, открытая совместно с РУДН, сейчас начала оснащать деревья датчиками, чтобы контролировать через эти датчики информацию о состоянии деревьев и делать вывод: упадет дерево при следующем урагане или нет», – отметил Кульбачевский.
Используемые датчики нужны для передачи информации о наличии вредителей и сокодвижении внутри дерева. Благодаря этим данным система делает вывод о состоянии дерева.
По словам руководителя департамента, в будущем такие датчики можно будет использовать для контроля за состоянием деревьев в центре города и во дворах жилых домов.
Ранее«Газета.Ru» рассказывала, что в Новосибирске запустят цифровой двойник города.