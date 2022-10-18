В Москве появится сквер Громыко и станция «Бирюлево»

Жители Москвы по итогам 12 голосований в проекте «Активный гражданин» выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырёх улиц.

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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Всего в рамках опросов было учтено более 2,7 млн мнений.

Два голосования посвятили названиям станций будущей Бирюлевской линии метро, движение на которой откроют в 2026 году.

Также горожане выбрали названия для безымянного сквера между Комсомольским проспектом и Крымским проездом в Хамовниках. Он будет назван в честь министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

Кроме того, москвичи проголосовали за названия четырёх улиц в разных районах города.