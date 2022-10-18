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50 минут назад

Новости погоды: Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за день

Агентство «Москва»иещё 1

В столице в течение дня 18 октября выпало 12 мм осадков - 20% месячной нормы. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Городская водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших сегодня осадков. Наиболее интенсивным дождь был в период с 11:00 до 13:00. В отдельных районах города выпало свыше 12 мм осадков, это 20% от месячной нормы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по прогнозам синоптиков, интенсивные дожди вернутся в столицу к выходным дням 22-23 октября.

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