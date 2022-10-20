За пять лет в экономику Москвы вложили более 20 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2017 по 2021 годы составили 20,3 трлн рублей в сопоставимых ценах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растет на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы. За пять лет - с 2017 по 2021 год - они составили 20,3 трлн рублей в сопоставимых ценах, а за 10 лет - 30,4 трлн рублей", - сказал Ефимов.

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Он добавил, что увеличению объема инвестиций в экономику столицы способствует также системная и антикризисная поддержка, которую город оказывает бизнесу. Например, Москва выдает предприятиям льготные кредиты и субсидии на развитие производств, присваивает специальные статусы, позволяющие снизить региональную налоговую нагрузку, предоставляет землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Только за первую половину 2022 года объем инвестиций в основной капитал столицы превысил 1,9 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, предприятия Москвы продолжают наращивать свою инвестиционную активность. Вложения компаний обрабатывающей промышленности в основной капитал в январе - июне этого года выросли в номинальном выражении более чем на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 75,9 млрд рублей. За пять лет - с 2017 по 2021 годы - такие предприятия суммарно инвестировали 501,4 млрд рублей.