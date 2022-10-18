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1 час назад

В Москве приступили к высадке тюльпанов на цветники

Москва24

В преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве приступили к высадке тюльпанов на цветники
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – сказал он.

Бирюков уточнил, что цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

Отмечается, что в столице традиционно высаживают тюльпаны сортов "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, "Шуга Лав" нежно-розового оттенка, "Роял Вирджин" белого цвета и "Апельдорн" багряно-красных тонов.

"После высадки тюльпанов клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой", – заключил заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве в рамках проекта "Наше дерево" этой осенью было высажено свыше 6,6 тысячи деревьев. В этом году высадка деревьев стартовала в сентябре и завершилась в середине октября.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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