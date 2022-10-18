12 голосований завершились в рамках проекта "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" подошли к концу 12 голосований, в рамках которых жители столицы выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Так, москвичи выбрали названия для трех будущих станций Бирюлевской линии метро. Станцию на территории аэропорта Внуково предлагается так и назвать – "Аэропорт Внуково". Этот вариант поддержали 54% голосовавших. Похожая ситуация и со станцией у парка "Остров мечты": 64% горожан считают, что метро нужно присвоить такое же название. Конечную станцию линии между тем следует назвать "Бирюлево". Так считают 68% москвичей.

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Еще два названия выбрали для станций Троицкой линии метро. Название "Корниловская" (52% голосов) будет носить станция, расположенная на пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, а конечная станция ветки получит название "Троицк" (71% голосов). Также названия получили станция будущей Рублево-Архангельской линии метро, расположенная в районе Хорошево-Мневники, – "Бульвар Генерала Карбышева" (46% голосов), и новая станция Калининско-Солнцевской линии – "Пыхтино" (51% голосов).

Ряд голосований был посвящен территориям Москвы. В частности, москвичи решили, что безымянный сквер в Хамовниках, между Комсомольским проспектом и Крымским проездом, должен носить имя советского дипломата Андрея Громыко. Этот вариант поддержали 45% полизователей "Активного гражданина".

Названия также получили четыре столичные улицы. Проектируемый проезд № 2095, который идет вдоль Московского эндокринного завода, станет называться Лабораторной улицей. Улицу у НИИ Радио назовут в честь одного из создателей современного телевидения Марка Кривошеева. Проектируемый проезд № 7612 в Бутырском районе станет называться Джазовой улицей, а 3-ю Черепковскую улицу в Кунцеве переименуют в улицу Академика Чазова.

Отмечается, что всего в рамках голосований было собрано порядка 2,7 миллиона мнений.