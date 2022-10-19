Старые буквы «М» московского метро раскупили меньше чем за час

Меньше чем за час были раскуплены последние 18 старых букв «М», маркировавших ранее входы в столичное метро. Последняя распродажа состоялась в среду, 19 октября, сообщает Департамент транспорта Москвы.

Фото: Мослента Мослента

«Это те самые знакомые всем с детства символы метро. Долгие годы они ежедневно указывали путь в столичный метрополитен миллионам пассажиров и стали «визитной карточкой» не только метро, но и столицы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все 18 символов были раскуплены за 52 минуты. Забрать свою букву «М» можно было в сувенирном магазине на станции метро «Маяковская».

В 2014 году студия Артемия Лебедева разработала новый, единый логотип буквы «М». Тогда же легендарную букву заменили на всех станциях метро, а старые символы стали выставлять на продажу.