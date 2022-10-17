Объявления о явке в военкоматы Москвы назвали фейками

Сообщения в интернете, что в подъездах жилых домов в Москве появились бумаги с просьбой обратиться в военкомат, являются фейком. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

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В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил со ссылкой на военный комиссариат Москвы, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. По его словам, пункты сбора мобилизованных должны были закрыться 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе частичной мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие. Однако позднее в Telegram-каналах появились сообщения, что после объявления о завершении мобилизации в столице по подъездам развешивают бумаги с просьбой обратиться в военкоматы.

"Это фейк. Никто этим не занимается, конечно. Мэр сегодня объявил, [что частичная мобилизация завершена], я тоже свои комментарии по этому поводу дал. Все военные комиссары задачу получили еще после заявления мэра", - сказал Локтев.

О мобилизации

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса, отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.