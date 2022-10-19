ЦОДД снизил аварийность на 136 участках дорог в Москве

«В 136 аварийных местах Москвы стало безопасно. Интеллектуальная транспортная система, дорожный патруль и ситуационный центр ЦОДД помогают нам анализировать причины ДТП. Эти данные мы используем для изменения условий движения, чтобы снизить аварийность на опасных участках», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году водители при съезде с основного хода Алтуфьевского шоссе не замечали приближающийся транспорт по боковому проезду, у которого был приоритет. В результате произошло три ДТП. В ведомстве отметили, что теперь изменили приоритет направления. Так, вместо знака «главная дорога» установили знак «уступи дорогу» и сделали горизонтальную дорожную разметку. После этого на данном участке не было аварий.