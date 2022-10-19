ЦОДД снизил аварийность на 136 участках дорог в Москве

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) снизили аварийность на 136 участках дорог в столице с января 2022 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В 136 аварийных местах Москвы стало безопасно. Интеллектуальная транспортная система, дорожный патруль и ситуационный центр ЦОДД помогают нам анализировать причины ДТП. Эти данные мы используем для изменения условий движения, чтобы снизить аварийность на опасных участках», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2021 году водители при съезде с основного хода Алтуфьевского шоссе не замечали приближающийся транспорт по боковому проезду, у которого был приоритет. В результате произошло три ДТП. В ведомстве отметили, что теперь изменили приоритет направления. Так, вместо знака «главная дорога» установили знак «уступи дорогу» и сделали горизонтальную дорожную разметку. После этого на данном участке не было аварий.
Отмечается, что всего в 2022 году было сделано 239 изменений - они снизили аварийность в городе. Еще 58 в планах на этот год.