Москва обогнала все регионы страны по количеству новостроек, но заняла 15-е место по квартальному росту продаж корпусов в новых домах. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали эксперты «ЦИАН.Аналитики».

Фото: Мослента Мослента

«Москва занимает 15-е место рейтинга с увеличением количества новых корпусов на 12,2%, до 964 корпусов. Это самый большой объем предложения среди крупных городов», — сообщает агентство.

При этом первое месте в рейтинге по числу новых корпусов в продаже занимает Иркутск, там их количество выросло почти на 50 процентов — до 26 корпусов.

На втором месте оказался Волгоград, где показатель вырос на 43 процента — до 33 корпусов. Третью строчку занял Омск, там число корпусов в новостройках в продаже увеличилось на 41,6 процента — до 17 корпусов.