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33 минуты назад

Почти четыре миллиона жителей Москвы сделали прививку от гриппа

Вечерняя Москва

Почти четыре миллиона москвичей с начала сезона привились от гриппа. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Почти четыре миллиона москвичей привились от гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что самым надежным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Наиболее оптимальным временем для проведения данной процедуры является первая половина осени. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90 процентов людей, при этом болезнь у привитых протекает намного легче, с минимальным риском осложнений.

— На текущий период привито 3 926 636 человек, что составляет 31 процент от численности населения города, из них дети 1 230 696 человек (охват 56,5 процента), — говорится на сайте организации.

Наиболее эффективным подходом в профилактике гриппа и ОРВИ считается комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту организма, а также наличие регулярных физических активностей и соблюдение здорового образа жизни в целом.

Накануне сообщалось, что в России выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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