Почти четыре миллиона москвичей привились от гриппа

Почти четыре миллиона москвичей с начала сезона привились от гриппа. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что самым надежным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Наиболее оптимальным временем для проведения данной процедуры является первая половина осени. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90 процентов людей, при этом болезнь у привитых протекает намного легче, с минимальным риском осложнений.

— На текущий период привито 3 926 636 человек, что составляет 31 процент от численности населения города, из них дети 1 230 696 человек (охват 56,5 процента), — говорится на сайте организации.

Наиболее эффективным подходом в профилактике гриппа и ОРВИ считается комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту организма, а также наличие регулярных физических активностей и соблюдение здорового образа жизни в целом.