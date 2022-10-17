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15 минут назад

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра

Вечерняя Москва

Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий, которая пройдет в рамках Международного дня бобра. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 17 октября.

Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— К началу XX века бобр находился на грани исчезновения. Международный День бобра, который отмечается в мире дважды в год — 7 апреля и 18 октября, призван привлечь внимание к проблеме восстановления популяции этого животного, — говорится в сообщении.

Программа состоится 18, 20 и 22 октября. В эти дни гости смогут посетить различные мастер-классы, тематические занятия, онлайн-лекции и так далее. Мероприятия пройдут на базе городских экоцентров, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» проведет ряд мероприятий к Международному дню без бумаги. Гости смогут посетить экологические уроки, просветительские акции и экскурсии на перерабатывающих предприятиях.

Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю и проводить мероприятие каждый год. Она отметила, что природоохранные организации, экологи, волонтеры заслужили свою экологическую неделю.

Виктория Абрамченко,
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