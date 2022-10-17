Проект бюджета столицы внесли в Мосгордуму

Проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов внесен в городской парламент. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что депутаты московского парламента, в первую очередь, рассмотрят документ на заседаниях комиссий и фракций, а уже после этого — в рамках пленарного заседания.

— Проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов внесен в Мосгордуму. На прошлой неделе проект был одобрен правительством Москвы. Начинаем работу над ним, — написал Шапошников в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что городской бюджет на следующий год сохранит социальную направленность, как это было и раньше.

— В первом чтении рассмотрим его основные характеристики: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, — отметил председатель МГД.

По словам Шапошникова, доходная часть столицы в следующем году составит почти 3,747 триллиона рублей, а расходы — свыше 4,183 триллиона рублей.