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20 минут назад

Инвесторы вложат 106 млрд рублей в создание новых рабочих мест в Москве

Елена Прошина

Инвесторы планируют вложить в строительство объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве около 106 млрд рублей, построив сады, школы, торговые центры и офисные здания. Об этом заявили в столичной мэрии.

Инвесторы вложат 106 млрд рублей в создание новых рабочих мест в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с инвесторами уже подписано 25 соглашений, согласно которым в столице возведут 53 объекта инфраструктуры.

«Девелоперы построят в столице: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс», - пояснил он.

Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве с 2020 года, в городе появится более 34,5 тысячи рабочих мест. В реализацию проектов инвесторы планируют вложить 106 миллиардов рублей.

Программа предусматривает льготы для инвесторов. В частности, они предоставляются при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если девелоперы возводят также коммерческие, промышленные или социальные объекты. Таким образом, инвестор получает доходы и от реализации жилой недвижимости, и от бизнес-объекта, а Москва - дополнительные рабочие места, отметили в мэрии.

Кроме того, повышенную льготу можно получить в случае сокращения сроков возведения объектов. Ускорение сдачи на полгода или на один год, ведет к увеличению льготы на пять процентов, если более чем на один год — на 10 процентов.

Ранее стало известно, что инвесторы построят в Москве школы и детские сады на 31 тысячу мест по договорам участия, уже согласованных столичными властями. Больше всего новых учебных заведений появится в ТиНАО. Внутри МКАД они будут построены в семи округах.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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