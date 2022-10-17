Инвесторы вложат 106 млрд рублей в создание новых рабочих мест в Москве

Инвесторы планируют вложить в строительство объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Москве около 106 млрд рублей, построив сады, школы, торговые центры и офисные здания. Об этом заявили в столичной мэрии.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с инвесторами уже подписано 25 соглашений, согласно которым в столице возведут 53 объекта инфраструктуры.
«Девелоперы построят в столице: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс», - пояснил он.
Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве с 2020 года, в городе появится более 34,5 тысячи рабочих мест. В реализацию проектов инвесторы планируют вложить 106 миллиардов рублей.
Программа предусматривает льготы для инвесторов. В частности, они предоставляются при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если девелоперы возводят также коммерческие, промышленные или социальные объекты. Таким образом, инвестор получает доходы и от реализации жилой недвижимости, и от бизнес-объекта, а Москва - дополнительные рабочие места, отметили в мэрии.
Кроме того, повышенную льготу можно получить в случае сокращения сроков возведения объектов. Ускорение сдачи на полгода или на один год, ведет к увеличению льготы на пять процентов, если более чем на один год — на 10 процентов.
Ранее стало известно, что инвесторы построят в Москве школы и детские сады на 31 тысячу мест по договорам участия, уже согласованных столичными властями. Больше всего новых учебных заведений появится в ТиНАО. Внутри МКАД они будут построены в семи округах.