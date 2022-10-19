Теплая погода в столичном регионе в ближайшее время уже не ожидается, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, во второй половине недели в Москву и область придет облачный антициклон. Кроме того, уже с ночи четверга в регионе ожидаются отрицательные температуры.

"Солнышко местами будет проглядывать, но обойдется без дождей. Тепла уже большого не будет, потому что воздушные массы идут к нам из северного сектора Атлантики, из акватории Баренцева моря", – сказала синоптик.

Она добавила, что осадков не ожидается, но воздух заметно остынет.