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35 минут назад

Теплой погоды в столичном регионе уже не будет – синоптик

Москва24иещё 7

Теплая погода в столичном регионе в ближайшее время уже не ожидается, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, во второй половине недели в Москву и область придет облачный антициклон. Кроме того, уже с ночи четверга в регионе ожидаются отрицательные температуры.

"Солнышко местами будет проглядывать, но обойдется без дождей. Тепла уже большого не будет, потому что воздушные массы идут к нам из северного сектора Атлантики, из акватории Баренцева моря", – сказала синоптик.

Она добавила, что осадков не ожидается, но воздух заметно остынет.

Ранее синоптик сообщил, что первые редкие снежинки с дождем возможны в пятницу, 21 октября. Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В начале XXI века средней датой установления снежного покрова в Московском регионе было 28–30 ноября.

Новости Москвы,Видео,Елена Волосюк,
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