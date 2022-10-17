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59 минут назад

Конкурс для юных книголюбов стартовал в Москве

Вечерняя Москва

Московских школьников приглашают стать участниками городского конкурса «Самый талантливый читатель», который пройдет среди учащихся трех возрастных групп: 1–4, 5–8 и 9–11 классов. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Конкурс для юных книголюбов стартовал в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Участие в конкурсе «Самый талантливый читатель» мотивирует школьников познакомиться с новыми для них произведениями или вернуться к уже полюбившимся текстам. Задания организаторы разрабатывали с учетом возрастных особенностей ребят, и победителями могут стать и младшие школьники, и старшеклассники. Главное, чтобы тексты были прочитаны и осмыслены участниками, ведь талантливым читателем является именно тот, кто способен подходить к чтению творчески, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Конкурс пройдет в три этапа. В рамках первого для участников подготовили викторину, на втором — ученики начальных классов должны будут записать видеоролик продолжительностью 2–3 минуты, где расскажут о своей любимой книге так, чтобы заинтересовать ею аудиторию. Во время своего выступления конкурсанты могут использовать разнообразные поделки, музыкальное сопровождение и костюмы.

Учащимся 5–8 классов необходимо будет разработать настольную игру по мотивам понравившегося произведения, старшеклассники должны будут создать оригинальный стикер с литературным героем.

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