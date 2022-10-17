Конкурс для юных книголюбов стартовал в Москве

— Участие в конкурсе «Самый талантливый читатель» мотивирует школьников познакомиться с новыми для них произведениями или вернуться к уже полюбившимся текстам. Задания организаторы разрабатывали с учетом возрастных особенностей ребят, и победителями могут стать и младшие школьники, и старшеклассники. Главное, чтобы тексты были прочитаны и осмыслены участниками, ведь талантливым читателем является именно тот, кто способен подходить к чтению творчески, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.