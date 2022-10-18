На Большой Черемушкинской улице построят дом по программе реновации

В новостройке будет 452 квартиры, в том числе шесть для маломобильных жильцов.
Специалисты Москомэкспертизы согласовали проект дома по программе реновации в районе Котловка на юго-западе столицы. Об этом сообщила Анна Яковлева, председатель ведомства. Новостройку возведут на Большой Черемушкинской улице (владение 25б).
«Для участников программы реновации построят четырехсекционный многоэтажный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой. В здании запроектировано 452 квартиры (от одной до четырех комнат). В частности, для комфортного проживания маломобильных граждан будет приспособлено шесть квартир», — рассказала Анна Яковлева.
Во всех помещениях сделают современный качественный ремонт по стандартам программы реновации. В квартирах уложат ламинат и плитку, оклеят стены обоями, установят осветительные приборы и выключатели. На кухнях появятся плиты и мойки, а в санузлах — необходимая сантехника.
На первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения, где откроются магазины и другие объекты сферы услуг.
По словам Анны Яковлевой, на придомовой территории появятся проезды, пешеходные зоны и тротуары. Во дворе появятся детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Завершающим этапом станет озеленение: специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
Программу реновации утвердили в 2017 году. Благодаря ей около одного миллиона москвичей смогут переехать в современные квартиры с улучшенной отделкой. Всего предстоит расселить 5175 пятиэтажек, для реализации программы подобрана 561 стартовая площадка.