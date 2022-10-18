На Большой Черемушкинской улице построят дом по программе реновации

В новостройке будет 452 квартиры, в том числе шесть для маломобильных жильцов.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Специалисты Москомэкспертизы согласовали проект дома по программе реновации в районе Котловка на юго-западе столицы. Об этом сообщила Анна Яковлева, председатель ведомства. Новостройку возведут на Большой Черемушкинской улице (владение 25б).

«Для участников программы реновации построят четырехсекционный многоэтажный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой. В здании запроектировано 452 квартиры (от одной до четырех комнат). В частности, для комфортного проживания маломобильных граждан будет приспособлено шесть квартир», — рассказала Анна Яковлева.

Во всех помещениях сделают современный качественный ремонт по стандартам программы реновации. В квартирах уложат ламинат и плитку, оклеят стены обоями, установят осветительные приборы и выключатели. На кухнях появятся плиты и мойки, а в санузлах — необходимая сантехника.

На первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения, где откроются магазины и другие объекты сферы услуг.

По словам Анны Яковлевой, на придомовой территории появятся проезды, пешеходные зоны и тротуары. Во дворе появятся детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Завершающим этапом станет озеленение: специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.