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49 минут назад

Окончание мобилизации в Москве объявили словами «все свободны»

Lenta.ru

В мобилизационном пункте на Зубовском бульваре в Москве об окончании частичной мобилизации в столице объявили со словами «все свободны». Видео публикует Telegram-канал Shot.

Окончание мобилизации в Москве объявили словами «все свободны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадры попал момент, как сотрудник пункта в военной форме громко заявляет: «Все свободны, повестки аннулированы! Закончена мобилизация! Все услышали?» Он также уточнил в ответ на соответствующий вопрос, что мобилизация завершена именно в Москве.

Ранее 17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00.

Военком столицы полковник Максим Локтев также отчитался, что военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Министерства обороны России.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Минобороны России,
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