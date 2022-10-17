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1 час назад

Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября

Вечерняя Москваиещё 2

В ночь с 16 на 17 октября в небе над Москвой взошла красная Луна. Жителям города рассказали, почему небесное тело приобрело такой необычный оттенок.

Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отмечается, это следствие лунного затмения. Преломляясь в атмосфере Земли, лучи Солнца «окрашивают» Луну в красно-коричневый цвет.

Многие пользователи Сети опубликовали фотографии удивительного явления.

В начале октября над Москвой и Белгородом появились столбы света. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, огромные полосы являются результатом преломления света в частичках льда в атмосфере. Он отметил, что подобные явления часто можно заметить зимой или на больших высотах. Это происходит, когда Солнце или Луна расположены низко над горизонтом в момент восхода или захода.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов добавил, что это природное явление относится к числу редких.

Слова Леуса о происхождении такого явления подтвердил и главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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