Красная Луна взошла в небе над Москвой в ночь на 17 октября

В ночь с 16 на 17 октября в небе над Москвой взошла красная Луна. Жителям города рассказали, почему небесное тело приобрело такой необычный оттенок.

В начале октября над Москвой и Белгородом появились столбы света. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, огромные полосы являются результатом преломления света в частичках льда в атмосфере. Он отметил, что подобные явления часто можно заметить зимой или на больших высотах. Это происходит, когда Солнце или Луна расположены низко над горизонтом в момент восхода или захода.