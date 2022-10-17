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14 минут назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о первом в году снегопаде

Lenta.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что первый снег в Москве возможен уже в пятницу, 21 октября. Как он рассказал ТАСС, москвичей ждут редкие снежинки с дождем.

Москвичей предупредили о первом в году снегопаде
Фото: ТАССТАСС

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — пояснил он.

Синоптик отметил, что из-за глобального потепления за последние 70 лет произошли значительные климатические перемены. Поэтому, объясняет Вильфанд, сейчас устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в первых числах декабря.

«Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме. Рекомендуется перед началом зимы починить и укрепить кровлю, а также слить воду из водопроводной системы и радиаторов отопления. Также следует прочистить печи, проверить исправность электропроводки и отопительных систем.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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