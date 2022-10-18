На станции метро «Павелецкая» закроют на ремонт эскалатор

На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 24 октября по 16 декабря 2022 года эскалатор у выхода со стороны вокзала будет закрыт на ремонт, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«С 24 октября по 16 декабря 2022 года на станции «Павелецкая» (выход №3) закроют на ремонт эскалатор. На период ремонта эскалатора по будням с 8:00 до 9:00 выход №3 будет работать только на выход, вход осуществляется через вестибюль станции «Павелецкая» Кольцевой линии», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок, а требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, являются одними из самых строгих в мире. В Дептрансе добавили, что только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров.