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1 час назад

Эскалатор на выходе со станции метро «Павелецкая» у вокзала закроют на ремонт с 24 октября по 16 декабря

Агентство «Москва»иещё 9

На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 24 октября по 16 декабря 2022 года эскалатор у выхода со стороны вокзала будет закрыт на ремонт, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На станции метро «Павелецкая» закроют на ремонт эскалатор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 24 октября по 16 декабря 2022 года на станции «Павелецкая» (выход №3) закроют на ремонт эскалатор. На период ремонта эскалатора по будням с 8:00 до 9:00 выход №3 будет работать только на выход, вход осуществляется через вестибюль станции «Павелецкая» Кольцевой линии», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок, а требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, являются одними из самых строгих в мире. В Дептрансе добавили, что только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров.

Уточняется, что узнать о ремонтах в московском метро можно на сайте столичной подземки, в мобильном приложении «Метро Москвы» и на Едином транспортном портале.

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