Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

До среды, 19 октября, в Московском регионе вероятность осадков будет повышенная, сообщает «Москва 24».
Дневная температура до среды будет держаться в столичном регионе на отметке в 9–12 градусов.
В четверг и пятницу, 20 и 21 октября, столбики термометров опустятся до 5–8 градусов.
Сайт «Подмосковье сегодня» уточняет, что к концу предстоящей недели вероятность дождей уже будет минимальная.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов, напоминает ФАН.
Он отмечал, что наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.
При этом, как до этого сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на предстоящей неделе не исключено появление первых снежинок по ночам.
По его словам, которые приводит сайт «Аргументы и факты», снег если и будет, то только в воздухе и только ночью, поэтому увидеть его не получится.