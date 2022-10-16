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25 минут назад

Более 3,2 тыс объектов благоустроили в Москве с начала года

Москва24иещё 2

Свыше 3 тысяч объектов благоустроили в столице с начала года. Об этом Москве 24 сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 3,2 тыс. объектов благоустроили в Москве с начала года
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

"Если говорить, что в этом году сделали, то примерно 3 тысячи 250 объектов благоустройства в этом году приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий", – уточнил он.

При этом, по словам заммэра, во дворах были созданы новые спортивные площадки, досуговые городки и другие элементы.

Кроме того, в настоящее время идут благоустройственные работы на территориях парков и прогулочных зон. Приведены в порядок уже были Ленинский проспект, Кожевническая и Дубнинская улицы, а также 18 переулков в районе Хамовники и Арбат.

"Завершены работы в районе Басманных улиц, это примерно 17 улиц, переулков, уникальный пешеходный маршрут. Ведь цель наша сегодня такая, чтобы москвичи могли ходить по всему городу. Мы можем сегодня с Северной части города пройти до Южной через Центр, с Запада на Восток, с Северо-Востока на Юго-Запад, то есть, в любую сторону можно пойти. Такие пешеходные маршруты москвичами востребованы", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжается благоустройство набережных. Так, в ближайшие годы в городе появится около 30 километров новых набережных. Причем уже более 80 километров прибрежных территорий было приведено в порядок.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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