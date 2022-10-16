Более 3,2 тыс. объектов благоустроили в Москве с начала года

"Завершены работы в районе Басманных улиц, это примерно 17 улиц, переулков, уникальный пешеходный маршрут. Ведь цель наша сегодня такая, чтобы москвичи могли ходить по всему городу. Мы можем сегодня с Северной части города пройти до Южной через Центр, с Запада на Восток, с Северо-Востока на Юго-Запад, то есть, в любую сторону можно пойти. Такие пешеходные маршруты москвичами востребованы", – заключил Бирюков.