Москвичей напугали звуки стрельбы в Измайлово

В Москве проходит масштабный исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны. Звуки сражения, разыгранного в рамках мероприятия, напугали жителей столичного района Измайлово. Они раскритиковали организаторов в комментариях к постам регионального Telegram-канала.

Пользователи подчеркнули, что фестиваль отличный, проходит в доступном месте. Вместе с тем, с учетом международной повестки, не следует устраивать в Москве такие мероприятия.

В случае, если все же принимается решение о их проведении, жителей необходимо предупреждать заранее, на местных форумах и в прессе.

«Предупредили бы хоть. Нашли время для военной реконструкции, это не смешно, всё в дыму», - пояснил один из комментаторов.

Подписчики признались, что при звуках стрельбы «чуть не поседели». По их мнению, выстрелы и звуки могли серьезно напугать беженцев с Донбасса, которые проживают в Измайлово в настоящее время.