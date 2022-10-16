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11 минут назад

Москвичей напугали звуки стрельбы в Измайлово

Илья Родин

В Москве проходит масштабный исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны. Звуки сражения, разыгранного в рамках мероприятия, напугали жителей столичного района Измайлово. Они раскритиковали организаторов в комментариях к постам регионального Telegram-канала.

Пользователи подчеркнули, что фестиваль отличный, проходит в доступном месте. Вместе с тем, с учетом международной повестки, не следует устраивать в Москве такие мероприятия.

В случае, если все же принимается решение о их проведении, жителей необходимо предупреждать заранее, на местных форумах и в прессе.

«Предупредили бы хоть. Нашли время для военной реконструкции, это не смешно, всё в дыму», - пояснил один из комментаторов.

Подписчики признались, что при звуках стрельбы «чуть не поседели». По их мнению, выстрелы и звуки могли серьезно напугать беженцев с Донбасса, которые проживают в Измайлово в настоящее время.

Комментаторы предположили, что кто-нибудь мог даже подхватить детей и котов и побежать в ближайшее бомбоубежище.

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