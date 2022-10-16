Синоптик заявил о последнем погожем дне в Москве

Жителей столичного региона в воскресенье, 16 октября, ждет последний «погожий денек». Температура будет на 4 градуса выше климатической нормы. С понедельника погода ухудшится, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве поднимется до +11°-13°, в Подмосковье до +9°-14°. Ветер будет дуть с юго-запада, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.