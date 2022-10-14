Туристический поезд Москвы в Великий Устюг начнет ходить с 24 декабря

С Ярославского вокзала столицы с 24 декабря 2022 года начнет курсировать туристический поезд «Мороз-экспресс», сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
«В дни новогодних и рождественских праздников пассажиры смогут отправиться из Москвы в сказочный Великий Устюг на поезде №225/226 «Мороз-экспресс». «Мороз-экспресс» будет отправляться из Москвы с 24 по 29 декабря 2022 года, с 1 по 7 января 2023 года в 12:15 и прибывать в Великий Устюг в 7:57 следующего дня. Обратные рейсы состоятся с 25 по 30 декабря, с 2 по 8 января в 20:31, прибытие в Москву - в 17:08 на следующие сутки», - говорится в сообщении.
Уточняется, что поездка пройдет в плацкартных, купейных вагонах, а также вагонах СВ, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия. Кроме того, в одном из вагонов предусмотрено специальное купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Еще в состав поезда будет включен вагон-ресторан.
В пресс-службе добавили, что оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. Так, для покупки билетов на сайте или с помощью приложения необходимо задать на странице поиска маршрут «Москва Ярославская - Великий Устюг», в обратном направлении - «Великий Устюг - Москва Ярославская».
Отмечается, что получить подробную информацию и выбрать свой новогодний маршрут можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».