Туристический поезд Москвы в Великий Устюг начнет ходить с 24 декабря

«В дни новогодних и рождественских праздников пассажиры смогут отправиться из Москвы в сказочный Великий Устюг на поезде №225/226 «Мороз-экспресс». «Мороз-экспресс» будет отправляться из Москвы с 24 по 29 декабря 2022 года, с 1 по 7 января 2023 года в 12:15 и прибывать в Великий Устюг в 7:57 следующего дня. Обратные рейсы состоятся с 25 по 30 декабря, с 2 по 8 января в 20:31, прибытие в Москву - в 17:08 на следующие сутки», - говорится в сообщении.