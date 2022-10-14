В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

«На следующей неделе преимущественно осадки будут в виде дождя, ночью я не исключаю снег, но это не такой снег, о котором вы думаете. Все-таки ночные температуры еще будут преимущественно положительные, хотя уже днем в четверг максимальная температура будет от плюс 5 до плюс 8 градусов. Так что снег, если и будет, он будет только в воздухе и только ночью, и вы его все равно не увидите. Ну, будут ночью маленькие снежинки в воздухе, и что, вы их не заметите, и на земле их не будет», – рассказал Вильфанд.