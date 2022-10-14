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25 минут назад

На нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения

Mos.ruиещё 2

В центре и на юго-востоке столицы временно ограничат движение.

На нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru

С 15 до 17 октября закроют участок улицы Дурова в связи с проведением строительных работ.

Кроме того, с 22 октября октября до 14 ноября перекроют несколько участков улицы Гиляровского.

С 14 октября для проезда недоступны с первой по четвертую полосы (в зависимости от даты) на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Это связано с проведением строительных работ.

С 18 до 25 октября на участке Моховой улицы ограничат движение по первой полосе в связи с проведением Международного экспортного форума.

16 октября на короткое время закроют для проезда участки Подколокольного и Певческого переулков, а также Хитровской площади. Там будут проводить киносъемки.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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