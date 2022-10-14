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56 минут назад

В Москве по 150 адресам до конца года появятся новые и обновленные светофоры

ТАСС

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве до конца года построит новые и обновит существующие светофоры по 150 адресам. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве по 150 адресам появятся новые и обновленные светофоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности. Наша задача сделать так, чтобы путь пешехода был максимально безопасным. Чтобы родители не волновались за детей, отправляя их одних, и сами взрослые переходили дорогу без проблем. Светофоры помогают распределять движение транспорта и пешеходов - улицы становятся безопасными. До конца года установим и реконструируем светофоры еще по 150 адресам", - сказал Ликсутов.

В пресс-службе ЦОДД отметили, что в Москве за 9 месяцев уже построили новые и обновили существующие светофоры по 181 адресу. Так, светофоры появились на участках с интенсивным движением, в местах, где часто происходили аварии, а также около школ, детских садов и больниц.

"В ЮАО жители просили установить светофоры рядом с новым ЖК "Зиларт". Для транспорта сделали удобные левые повороты, а для пешеходов - новые переходы", - добавил собеседник агентства.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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