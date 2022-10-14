В Москве по 150 адресам появятся новые и обновленные светофоры

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности. Наша задача сделать так, чтобы путь пешехода был максимально безопасным. Чтобы родители не волновались за детей, отправляя их одних, и сами взрослые переходили дорогу без проблем. Светофоры помогают распределять движение транспорта и пешеходов - улицы становятся безопасными. До конца года установим и реконструируем светофоры еще по 150 адресам", - сказал Ликсутов.