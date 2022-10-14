Московские дороги вторично помоют шампунем перед зимой

"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.