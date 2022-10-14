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18 минут назад

Московские дороги вторично помоют шампунем перед зимой

РЖД-Партнер

Объекты улично-дорожной сети столицы в субботу помоют с применением специального средства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу, пишет "Интерфакс".

Московские дороги вторично помоют шампунем перед зимой
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб.

"Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - пояснил Бирюков.

Он заверил, что моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

"К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

Первая предзимняя промывка московских дорог шампунем прошла в субботу, 8 октября.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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