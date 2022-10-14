Стало известно о проблемах с продажей квартир в 350-летнем доме в Москве

«Квартиры в этом доме очень тяжело продаются. Владельцы, готовые расстаться со своими метрами, обычно очень многого хотят. Фасад наш уже не смотрится так безнадежно, как несколько лет назад, но когда потенциальные покупатели осматривают саму квартиру, все равно видят, что тот же фасад не в идеальном состоянии», — сказал эксперт.