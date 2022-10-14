Стало известно о проблемах с продажей квартир в 350-летнем доме в Москве

О проблемах с продажей квартир в 350-летнем доме в Москве стало известно «Мосленте» в ходе беседы с потомственным скульптором, учредителем фонда «Хитровка» Николаем Аввакумовым, занимающимся восстановлением Дома Ярошенко.
«Квартиры в этом доме очень тяжело продаются. Владельцы, готовые расстаться со своими метрами, обычно очень многого хотят. Фасад наш уже не смотрится так безнадежно, как несколько лет назад, но когда потенциальные покупатели осматривают саму квартиру, все равно видят, что тот же фасад не в идеальном состоянии», — сказал эксперт.
По словам Ярошенко, когда люди покупают себе квартиру в этом доме, приходится проводить капитальный ремонт с заменой всех конструкций, в том числе и труб. Однако есть жильцы, которые считают, что этим должно заниматься государство.
Ранее сообщалось о том, что раскрыт принцип нумерации домов в Москве. По данным столичного Главархива, в октябре 1940 года в Москве было принято решение о наведении порядка в нумерации домов, что помогает не заблудиться в мегаполисе и сегодня.