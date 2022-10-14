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30 минут назад

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Вечерняя Москваиещё 1

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют открыть в январе 2023 года. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Открылась не работавшая 40 лет эскалаторная галерея на Воробьевых горах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру, — заявил он.

По словам столичного мэра, эскалатор был построен более 60 лет назад, 40 лет он был закрыт. Галерею открыли 23 июля 1959 года. Однако в 1983 году из-за ошибки, допущенной при проектировании станции «Ленинские горы», было принято решение о закрытии станции и эскалаторов для пассажиров.

Предполагается, что в рабочие дни пассажиропоток галереи составит порядка 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Собянин сообщил, что строительство БКЛ уже подходит к концу. По его словам, на Большой кольцевой линии будут работать сразу три депо, в том числе строящееся «Аминьевское». Оно станет одним из крупнейших в Москве и создаст порядка тысячи новых рабочих мест.

Благодаря строительству электродепо «Аминьевское» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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