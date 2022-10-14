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12 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд пообещал москвичам «нудные дожди»

Никита Бородкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы «нудные дожди» с 17 октября. Как сообщает ТАСС, синоптик заявил, что «золотая» осень продлится до воскресенья, 16 октября.

«В начале следующей недели погода будет относительно теплая, от +9 до +14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными», — заявил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам наслаждаться оставшимися днями текущей недели. Они будут прохладнее, чем на следующей неделе, но сухими и солнечными.

14 и 15 октября Вильфанд спрогнозировал температуру около +10 градусов, а в воскресенье, 16 октября — от +11 до +13 градусов. При этом в последний день недели в Москве будет более облачным.

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