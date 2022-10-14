Жители Москвы обогнали остальных россиян по покупке золотых колец

В 2022 году на тысячу жителей столицы было куплено 3,4 золотых кольца. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.
«Индекс золотого кольца Москвы составил 3,4, именно столько золотых колец было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на апрель», — сказано в исследовании.
При этом уточняется, что чуть больше половины москвичей предпочитают кольца с драгоценными камнями и из красного золота, а 33% — из белого.
«Средний чек на золотые кольца в Москве выше, чем в других регионах – так, осенью 2022 года средняя цена на кольцо составила 15 680 рублей, что на несколько тысяч больше, чем в других городах-миллионниках», — приводят данные аналитики.
На втором месте по показателям Екатеринбург с индексом золотого кольца в 3,0.
«В этом городе пик покупок пришелся на август. 28% екатеринбуржцев предпочитают золотые кольца с вставкой из фианита, а средняя цена на кольца осенью варьируется от 12 000 до 14 000 рублей», — говорится в исследовании.
Замыкает тройку лидеров по индексу золотого кольца Тюмень со средней стоимостью кольца 12 673 рубля.
«За 2022 год на каждую 1000 жителей города было куплено по 2,6 золотых кольца. Больше всего золотых колец горожане купили в апреле. Тюменцы отдают предпочтение кольцам из красного золота (59%) с драгоценными камнями (50%)», — сообщили аналитики.