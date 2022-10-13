Московское метро отреагировало на информацию о билете с надписью о ядерной войне

Фотография проездного билета, на котором якобы содержится призыв прятаться на станциях метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки.

Фото: Телеграм-канал «Едем по Москве» Телеграм-канал «Едем по Москве»

"Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - сказано в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах распространились фотографии проездного билета, на котором якобы написан такой призыв.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что риски ядерного конфликта возрастают.