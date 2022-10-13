Московское метро отреагировало на информацию о билете с надписью о ядерной войне

Фотография проездного билета, на котором якобы содержится призыв прятаться на станциях метро Москвы в случае ядерной войны, является фейком, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки.
"Это фейк. Оригинальному фото уже около пяти лет", - сказано в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах распространились фотографии проездного билета, на котором якобы написан такой призыв.
До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что риски ядерного конфликта возрастают.
Согласно данным исследования ученых Ратгерского университета США, Австралия и Аргентина меньше всех пострадают в случае ядерной войны.