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51 минуту назад

Дептранс: К концу 2023 года в метро Москвы будет 23 электродепо

Вечерняя Москва

К концу 2023 года в метро Москвы будут работать 23 электродепо, при этом три из них будут функционировать в составе Большой кольцевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

Дептранс: К концу 2023 года в метро Москвы будет 23 электродепо
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сейчас наш основной проект — это Большая кольцевая линия, которую обслуживает всего одно электродепо. До конца 2023 года откроем еще два полностью новых депо БКЛ — «Нижегородское» и «Аминьевское». Они будут обслуживать 67 дополнительных составов. Это сократит интервал между поездами на большом кольце и увеличит их парность, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса отметили, что депо «Нижегородское» находится на финальной стадии реконструкции, «Аминьевское» готово почти на половину, его откроют в одновременно с новыми участками БКЛ.

Электродепо оснастят современным оборудованием для обслуживания поездов и всем необходимым для комфортной работы сотрудников. Благодаря строительству «Аминьевского» появятся до 750 новых рабочих мест, современная мойка, через которую смогут проходить не менее 16 составов в сутки, а также впервые в корпусе для стоянки поездов откроется пять площадок для обслуживания кондиционеров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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