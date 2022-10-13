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1 час назад

Движение транспорта перекроют в районе Лужников и МГУ 14 октября

Вечерняя Москва

Краткосрочные ограничения движения будут введены на Университетской площади и Лужнецкой набережной 14 октября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

Движение транспорта перекроют в районе Лужников и МГУ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На Университетской площади и Лужнецкой набережной завтра, 14 октября, будут введены краткосрочные перекрытия из-за киносъемок, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в Москве из-за съемок кино уже перекрывалось. Так, на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничили движение транспорта. Уточнялось, что перекрытия осуществлялсиь интервально и не длились дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей при этом не был ограничен. Столичных водителей тогда призвали заранее строить маршруты.

Кроме того, ограничения в движении транспорта ввели в Пресненском районе столицы 9 и 10 октября. Изменения также были связаны с проведением съемок кинофильма.

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