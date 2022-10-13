Движение транспорта перекроют в районе Лужников и МГУ

Краткосрочные ограничения движения будут введены на Университетской площади и Лужнецкой набережной 14 октября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На Университетской площади и Лужнецкой набережной завтра, 14 октября, будут введены краткосрочные перекрытия из-за киносъемок, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в Москве из-за съемок кино уже перекрывалось. Так, на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничили движение транспорта. Уточнялось, что перекрытия осуществлялсиь интервально и не длились дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей при этом не был ограничен. Столичных водителей тогда призвали заранее строить маршруты.