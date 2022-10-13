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19 минут назад

Маршруты трамваев №34 и 11 объединят с 17 октября

Агентство «Москва»иещё 1

С 17 октября маршруты трамваев №34 и 11 будут объединены, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Маршруты трамваев № 34 и 11 объединят с 17 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 17 октября маршрут трамвая №34 объединяется с маршрутом №11. Пользуйтесь трамваем №11, который полностью совпадает с маршрутом №34 между ул. 16-я Парковая и метро «Семеновская», - говорится в материале.

Как уточняется, трамваи №11 будут ходить чаще.

В пресс-службе пояснили, что изменения связаны с закрытием поликлиники №64. Работа отдельного маршрута до поликлиники больше не требуется.

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