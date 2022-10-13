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39 минут назад

Военно-спортивный фестиваль имени Суворова пройдет в Москве 24-28 октября

Вечерняя Москва

Финальные соревнования I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса Суворова среди кадет пройдут спорткомплексе ЦСКА с 24 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 13 октября.

Военно-спортивный фестиваль имени Суворова пройдет в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Фестиваль посвящен Дню народного единства, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма и Всемирному дню молодежи. Торжественная церемония открытия состоится 24 октября в 14:00.

Соревнования пройдут одновременно по трем видам спорта — армейский рукопашный бой, самбо и дзюдо. Лучшим кадетам присвоят спортивные разряды.

5 и 6 октября в легкоатлетическом–футбольном комплексе ЦСКА прошел III спортивный турнир «Игры долголетия». В этом году в нем приняло участие более 350 участников проекта «Московское долголетие», которые сразились в четырех видах спорта — футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.

За победу в турнире боролись команды из 11 административных округов столицы. В футбольном состязании встретились 16 команд. Второй год подряд лучшими на поле оказались игроки Юго-Восточного административного округа.

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