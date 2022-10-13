Военно-спортивный фестиваль имени Суворова пройдет в Москве

Финальные соревнования I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса Суворова среди кадет пройдут спорткомплексе ЦСКА с 24 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 13 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Фестиваль посвящен Дню народного единства, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма и Всемирному дню молодежи. Торжественная церемония открытия состоится 24 октября в 14:00.

Соревнования пройдут одновременно по трем видам спорта — армейский рукопашный бой, самбо и дзюдо. Лучшим кадетам присвоят спортивные разряды.

5 и 6 октября в легкоатлетическом–футбольном комплексе ЦСКА прошел III спортивный турнир «Игры долголетия». В этом году в нем приняло участие более 350 участников проекта «Московское долголетие», которые сразились в четырех видах спорта — футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.