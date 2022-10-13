В Москве построят более 215 километров дорог

В столице построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 13 октября.

— Благодаря беспрецедентному по темпам и объемам дорожному строительству прошлых лет Москве удалось избежать транспортного коллапса. Строительство новых дорог остается одним из главных способов решения транспортных проблем столицы. Только с 2023 до конца 2025 года планируется построить 216,2 километра дорог, — отметил он.

По словам декана Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в настоящее время плотность дорожной сети Москвы составляет около 10 процентов, в то время как в городах с высокой плотностью и связностью это значение достигает 13-15 процентов. Также сегодня важно не просто увеличивать количество асфальта, а развивать возможности проехать быстрее и меньше занимать улично-дорожную сеть.