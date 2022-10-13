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59 минут назад

Москвичам напомнили, почему на парковках со шлагбаумом важно соблюдать разметку

Вечерняя Москва

На каждую парковку со шлагбаумом может заехать ровно столько машин, сколько размеченных мест на ней есть. Именно поэтому очень важно соблюдать разметку. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам напомнили, почему на парковках со шлагбаумом важно соблюдать разметку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если вы подъехали к парковке, где нет свободных мест — найти другую ближайшую к вам можно в приложении «Парковки России», — говорится в сообщении.

Разметку на парковках необходимо соблюдать, чтобы соседи по парковке могли заехать или выехать и не повредить автомобиль. Разметка регулирует угол въезда на парковочное место — это предотвращает столкновения. Рассчитанного места хватит для маневрирования.

Кроме того, точное число мест помогает избежать пробок на въезде и выезде с парковки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

5 октября сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098, расположенная на Алтуфьевском шоссе, дом 70, возобновила свою работу. Закрытие парковки было связано с необходимостью обновления программного обеспечения оборудования.

Кроме того, стало известно, что с августа в ряде районов Москвы появилось 138 парковок для местных жителей. Воспользоваться новыми стоянками можно только при наличии резидентского разрешения, что позволяет москвичам оставить машину рядом с домом.

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