Москвичам напомнили, почему на парковках со шлагбаумом важно соблюдать разметку

На каждую парковку со шлагбаумом может заехать ровно столько машин, сколько размеченных мест на ней есть. Именно поэтому очень важно соблюдать разметку. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Если вы подъехали к парковке, где нет свободных мест — найти другую ближайшую к вам можно в приложении «Парковки России», — говорится в сообщении.

Разметку на парковках необходимо соблюдать, чтобы соседи по парковке могли заехать или выехать и не повредить автомобиль. Разметка регулирует угол въезда на парковочное место — это предотвращает столкновения. Рассчитанного места хватит для маневрирования.

Кроме того, точное число мест помогает избежать пробок на въезде и выезде с парковки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

5 октября сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098, расположенная на Алтуфьевском шоссе, дом 70, возобновила свою работу. Закрытие парковки было связано с необходимостью обновления программного обеспечения оборудования.