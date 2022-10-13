В Москве планируется построить более 750 городских объектов

Адресно-инвестиционная программа 2023-2025 годов будет носить социальный характер, в Москве за этот период планируется построить более 750 городских объектов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.

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"Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу города Москвы (АИП), которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета. АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. В трехлетний период 2023-2025 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 различных городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что финансирование АИП в 2023-2025 годах запланировано в объеме 2,2 трлн рублей. рублей, в том числе в 2023 году - 910 млрд рублей; в 2024 году - 692,4 млрд рублей; в 2025 году - 637,2 млрд рублей. В 2023 году средства АИП будут направлены на развитие единой транспортной системы города (метрополитен, автомобильные дороги, наземный и железнодорожный транспорт) - 533,8 млрд рублей; на строительство социальных объектов - 188,4 млрд рублей (в том числе объекты здравоохранения - 69,3 млрд рублей, образования - 71,5 млрд рублей, спорта - 18,9 млрд. рублей, культуры - 9,7 млрд рублей, социальной поддержки жителей - 1 млрд рублей, жилищного строительства - 18,0 млрд рублей).

Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. В 2023-2025 гг. планируется ввести 38,9 км линий, 18 станций и два электродепо Московского метрополитена. Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии - самого большого метрокольца в мире, которое станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50-70 лет.

"Для реализации городских жилищных программ в 2023-2025 гг. планируется построить 6 млн кв. м жилья, в том числе 5,4 млн кв. м по программе реновации. В новые дома переедут свыше 155 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек. <…> В 2023-2025 гг. планируется завершить строительство более 130 новых социальных объектов, в том числе новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана, 62 здания детских садов и школ; восемь поликлиник; четыре больничных корпуса; одна подстанция скорой медицинской помощи; два объекта социальной поддержки населения; 30 объектов культуры; 27 объектов спорта", - перечисляется в материале.