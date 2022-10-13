В центре Москвы появится мемориальная доска модельеру Надежде Ламановой

Мемориальная доска модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, одной из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX - начала XX века и СССР, появится на Тверском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.
"Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например, Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как "Поколение победителей", "Цирк" и "Александр Невский", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже. Элегантные платья из простых материалов впечатлили жителей и гостей столицы мировой моды. Такой успех модельеров молодого советского государства стал для многих неожиданностью.
Инициатива увековечить память знаменитого мастера принадлежит региональному общественному фонду помощи театральным деятелям "Центральный дом актера имени А.А. Яблочкиной" и виртуальному музею Надежды Ламановой.
Надежда Ламанова - обладатель звания "Поставщик Ея Императорского Величества", активно занималась благотворительностью, учредила бесплатную школу для девочек. В 1885-м, в начале профессионального и творческого пути, она открыла в Москве собственное ателье. Мастерская сменила несколько адресов, пока в 1908 году художница по костюмам не приобрела участок по внутреннему проезду Тверского бульвара. Там по проекту архитектора Никиты Лазарева был возведен дом. В нем модельер жила и работала до 1917 года, а затем переехала в переулок рядом с Остоженкой.