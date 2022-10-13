В центре Москвы появится мемориальная доска модельеру Надежде Ламановой

Мемориальная доска модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой , одной из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX - начала XX века и СССР, появится на Тверском бульваре в центре Москвы . Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например, Марией Ермоловой . Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как "Поколение победителей", "Цирк" и " Александр Невский ", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной .

В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже. Элегантные платья из простых материалов впечатлили жителей и гостей столицы мировой моды. Такой успех модельеров молодого советского государства стал для многих неожиданностью.

Надежда Ламанова - обладатель звания "Поставщик Ея Императорского Величества", активно занималась благотворительностью, учредила бесплатную школу для девочек. В 1885-м, в начале профессионального и творческого пути, она открыла в Москве собственное ателье. Мастерская сменила несколько адресов, пока в 1908 году художница по костюмам не приобрела участок по внутреннему проезду Тверского бульвара. Там по проекту архитектора Никиты Лазарева был возведен дом. В нем модельер жила и работала до 1917 года, а затем переехала в переулок рядом с Остоженкой.