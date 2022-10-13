В Москве пройдет II Кавказская биеннале современного искусства

Кавказская биеннале современного искусства пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay. Всего там можно будет увидеть более 500 произведений искусства, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"II Кавказская биеннале современного искусства пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве. На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа и зарубежных стран. В том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании", - рассказал собеседник агентства.
Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики, сразу после Москвы выставка отправится в Чечню в обновленный Музей Чеченской Республики. Далее ее увидят в Дагестанском Музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой в Махачкале, Музее истории мировых культур и религий в Дербенте и галерее "Экспромт" в Нальчике.
"Тема биеннале этого года "Спустившиеся с гор". Организаторы предлагают переосмыслить клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины, с точки зрения более внимательного рассмотрения его этимологии", - говорится в сообщении.
Экспозиция в московском зале представит зрителю ряд спецпроектов, включая масштабную инсталляцию, обыгрывающую форму горы с камнями и землей, привезенными со всего Кавказа, и с проекцией на большом экране. Помимо классической живописи и графики будет представлен стрит-арт, видеоарт, а также работы художницы исламского направления Аль-Хала, Айша Тайсумова, Others и многое другое. Биеннале будет сопровождаться разнообразной программой, в том числе выступлениями музыкальных ансамблей и групп, презентациями книг.