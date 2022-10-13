В Москве пройдет II Кавказская биеннале современного искусства

Кавказская биеннале современного искусства пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay. Всего там можно будет увидеть более 500 произведений искусства, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

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"II Кавказская биеннале современного искусства пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве. На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа и зарубежных стран. В том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании", - рассказал собеседник агентства.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики, сразу после Москвы выставка отправится в Чечню в обновленный Музей Чеченской Республики. Далее ее увидят в Дагестанском Музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой в Махачкале, Музее истории мировых культур и религий в Дербенте и галерее "Экспромт" в Нальчике.

"Тема биеннале этого года "Спустившиеся с гор". Организаторы предлагают переосмыслить клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины, с точки зрения более внимательного рассмотрения его этимологии", - говорится в сообщении.