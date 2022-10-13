Флигель усадьбы Ивана Тургенева отреставрируют в Москве

— Долгое время здание не использовалось, поэтому оно требует проведения комплексных работ по сохранению. Перед нами стоит важная задача: восстановить архитектурное и историческое единство старой московской усадьбы. До конца года мы проведем научно-исследовательские работы, чтобы выявить все особенности строения. Это важный этап перед началом реставрации, — отметил он.