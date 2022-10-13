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2 часа назад

В Москве число безработных снизилось более чем на 11% в 2022 году

ТАССиещё 4

Количество безработных, зарегистрированных в московской службе занятости, сократилось на 11,2% с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве число безработных снизилось более чем на 11%
Фото: ТАССТАСС

"Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45% и сохраняется таким на протяжении четырех месяцев подряд. В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тыс. безработных. С начала 2022 года их число в городе сократилось на 11,2%", - сказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, в сентябре наиболее значительное превышение принятых на работу сотрудников над уволенными было отмечено в образовании: разница составила 14 тыс. человек. Также активно нанимали персонал в области разработки программного обеспечения - там число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 2,4 тыс., в научных исследованиях и разработках - разница на 1,5 тыс., здравоохранении и сфере развлечений - превышение на 1,4 тыс. и 1 тыс. соответственно.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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