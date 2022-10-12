Москвичей предупредили об аномальных морозах

Зима придет в столичный регион уже в начале ноября, к середине месяца температуры упадут до минус 15 градусов днем. Об этом со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщила «Свободная пресса».

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По их словам, уже в начале ноября столбики термометров в Москве и области из плюсовой зоны перейдут в минусовую, а дожди сменят снегопады.

«Ближе к началу второй декады подморозит уже до минус 10, но это после полуночи. Днем также будет холодно, но все-таки умеренно — минус 2 3 и почти безветренно, хотя снегом завалит почти всю территорию Центрального федерального округа», — отмечается в тексте.

К середине ноября температура в столичном регионе продолжит падать и к середине месяца похолодает до минус 15 градусов днем и 20 ночью. Все это будет сопровождаться залповыми снегопадами и порывами ветра до 20 метров в секунду, что создаст ощущение 40-градусных морозов.

«Впрочем, ближе к 20 числам месяца осадки прекратятся, облака развеются. Однако солнечные лучи не смогут существенно согреть холодный воздух. Поэтому в светлое время суток градусники покажут минус 7 8, в ночные часы — 10 12 ниже нуля», — предрекают синоптики.

К концу месяца в Москве и области температура продолжит находится на том же уровне, усилятся снегопады.