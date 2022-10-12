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21 минуту назад

Московскую канатную дорогу закроют с 17 по 25 октября из-за техобслуживания

Агентство «Москва»иещё 2

С 17 по 25 октября 2022 года Московская канатная дорога будет временно закрыта из-за проведения работ по техническому обслуживанию, сообщила пресс-служба канатной дороги.

Московскую канатную дорогу закроют на техобслуживание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в октябре в период с 17 октября 2022 года по 25 октября 2022 года включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что каждую осень Московская канатная дорога закрывается на плановое обслуживание. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Этой осенью планируются технические работы, связанные с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Еще будет проведена замена масла и проведена экспертиза промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания.

Уточняется, что все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

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