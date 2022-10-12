Московскую канатную дорогу закроют на техобслуживание

«Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в октябре в период с 17 октября 2022 года по 25 октября 2022 года включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что каждую осень Московская канатная дорога закрывается на плановое обслуживание. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Этой осенью планируются технические работы, связанные с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Еще будет проведена замена масла и проведена экспертиза промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания.